OGC Nice : le début de saison totalement raté des recrues estivales

Marcin Bulka, Evann Guessand, Gaetan Laborde, Pablo Rosario, autant de cadres qui ont quitté le navire niçois cet été, avec la nécessité forcément de rebâtir un effectif pour le directeur sportif Florian Maurice. La tâche s’annonçait ardue, elle l’a été, et les premiers matches diffusent pour l’instant l’impression que le mercato n’a pas apporté satisfaction. Il suffit de noter la phrase de Franck Haise hier en conférence de presse pour sentir le malaise : « vous dire aujourd’hui qu’on attend mieux et plus de certains, oui. Il n’y a pas que les recrues. El-Aynaoui, c’était ma priorité au milieu de terrain mais je ne vous fais pas un dessin. Il y a des joueurs qu’on peut faire et des joueurs qu’on ne peut pas faire, c’est comme ça. »

Hier soir, El-Aynaoui étant dans le camp d’en face, du côté de l’AS Roma, un adversaire qui ne boxe effectivement pas dans la même catégorie que l’OGC Nice. Et on a senti la différence de maîtrise technique entre les deux milieux. « Je ne vais pas faire l’analyse de toutes les recrues, on la fera à la fin de la saison si vous voulez », a aussi déclaré Haise. On peut le faire à sa place, en se basant sur les 8 premiers matches de la saison, qui ont débouché sur 6 défaites pour 2 victoires. Nice a perdu Bulka dans les buts, et a su doubler la concurrence pour attirer le portier international sénégalais du Stade de Reims Yehvann Diouf. Pour l’instant, ce n’est pas une réussite, tant il est loin d’aligner les mêmes performances qu’avec son précédent club.

L’énigme Kevin Carlos

Coupable sur plusieurs buts depuis le début de saison, il a de nouveau été en difficulté mercredi soir, étant à l’origine du premier but encaissé, avec une erreur de relance. Fébrile et pas décisif pour un sou, il commence à poser question. Devant lui, la défense à 3 a été sauvée par l’abattage de Mendy et l’expérience de Dante, bientôt 42 ans, mais a sombré devant les loupés de Juma Bah. Jeune (19 ans) et impressionnant physiquement, il est encore trop brouillon dans ses interventions, et a encore du chemin pour devenir un défenseur régulier au niveau de la L1. Au milieu, Charles Vanhoutte se démène, mais il a beaucoup couru dans le vide face à la Roma, et n’a pas eu l’impact espéré balle au pied.

Puni par Franck Haise pour un retard à l’entraînement, Terem Moffi peut quant à lui s’épargner des doutes sur sa place de titulaire. Son remplaçant Kevin Carlos, recruté pour 6 M€ au FC Bâle, affiche des carences techniques désastreuses. Incapable de garder un ballon dos au but malgré son physique de déménageur, pas inspiré pour un sou dans ses remises, il n’a pas existé face à la Roma, à l’image de son début de saison déjà inquiétant, avec aucun but inscrit. Voilà pour les 4 recrues qui étaient titulaires hier face à l’AS Rome. Les autres n’ont pas non plus livré de match référence, à l’image de l’ailier suédois Isak Jansson ou du milieu Salis Abdul Samed, pourtant bien au fait de ce qui est réclamé par son entraîneur Franck Haise.

Il va falloir que les recrues haussent leur niveau de jeu rapidement, après avoir déçu sur un début de saison qui paraissait pourtant idéal pour bien se lancer. Toulouse, Auxerre, le Havre, Nantes, et Brest étaient au programme des 5 premières journées. Désormais, ce sont le Paris FC, Monaco, Lyon, Rennes, Lille et le PSG qui attendent les Niçois. Une adversité encore plus relevée, qui ternira encore plus ou sauvera le premier bilan de ce mercato estival.