Bernard Nguene prolonge avec l’OGC Nice

L’OGC Nice a annoncé ce vendredi la prolongation d’un an du contrat de Bernard Nguene. L’attaquant camerounais est désormais lié au Gym jusqu’en juin 2029. Pour rappel, le joueur de 19 ans a disputé 4 rencontres toutes compétitions confondues avec le club niçois.

«Je suis très heureux de prolonger mon contrat. C’est une preuve de confiance de la part de l’OGC Nice. J’ai connu beaucoup de changements en un an et j’ai eu la chance d’être bien accompagné. J’apprends au quotidien et je vais continuer à travailler dur pour apporter de plus en plus à l’équipe», a déclaré Nguene sur le site du club.