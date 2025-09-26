Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel Ligue 1

Bernard Nguene prolonge avec l’OGC Nice

Par Josué Cassé
1 min.
Le stade de l'OGC Nice, l'Allianz Riviera @Maxppp

L’OGC Nice a annoncé ce vendredi la prolongation d’un an du contrat de Bernard Nguene. L’attaquant camerounais est désormais lié au Gym jusqu’en juin 2029. Pour rappel, le joueur de 19 ans a disputé 4 rencontres toutes compétitions confondues avec le club niçois.

La suite après cette publicité
OGC Nice
Bernard Nguene 𝒑𝒓𝒐𝒍𝒐𝒏𝒈𝒆 𝒅'𝒖𝒏 𝒂𝒏 avec le Gym ✍️
Voir sur X

«Je suis très heureux de prolonger mon contrat. C’est une preuve de confiance de la part de l’OGC Nice. J’ai connu beaucoup de changements en un an et j’ai eu la chance d’être bien accompagné. J’apprends au quotidien et je vais continuer à travailler dur pour apporter de plus en plus à l’équipe», a déclaré Nguene sur le site du club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Bernard Nguene

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Bernard Nguene Bernard Nguene
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier