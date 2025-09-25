EL : l’OL, le LOSC et Nice vont toucher un joli chèque

La Ligue Europa offre des primes intéressantes, même si elles restent bien inférieures à celles de la Ligue des Champions. Chaque club participant touche d’abord une prime fixe de 4,31 M€ selon L’Équipe. À cela s’ajoutent les résultats de la phase de ligue : 450 000 € par victoire, 150 000 € pour un nul, ainsi qu’un bonus lié au classement final, allant de 75 000 € pour le 36e au tableau à 2,7 M€ pour le 1er. La compétition prévoit également des bonus de qualification : 300 000 € pour les barrages, 600 000 € pour un passage direct en huitièmes.

Pour les clubs français engagés cette saison, à savoir Lille, Lyon et Nice, ces revenus peuvent vite grimper en cas de parcours solide. Une qualification en quarts de finale rapporte par exemple 2,5 M€, puis 4,2 M€ pour une demi-finale, 7 M€ pour une finale et 6 M€ supplémentaires en cas de sacre. Même si la C3 ne rivalise pas avec les gains astronomiques de la C1, elle représente pour ces équipes une manne financière non négligeable, en particulier pour des clubs qui cherchent à consolider leur budget européen. Par ailleurs, Opta annonce que l’OL et le LOSC sont favoris, tandis que Nice terminera 18e.