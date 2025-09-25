Cristiano Ronaldo a aidé l’Eintracht Francfort

Cristiano Ronaldo a indirectement joué un rôle clé dans le retour de Kauã Santos (22 ans) avec l’Eintracht Francfort. Selon le quotidien allemand Bild, grâce au frère d’un proche du gardien, qui collabore étroitement avec le quintuple Ballon d’Or, un contact a pu être établi avec le célèbre spécialiste portugais du genou José Carlos Noronha, basé à Porto. Ce dernier, issu du cercle médical de CR7, a analysé la blessure de Santos et a confirmé qu’une opération n’était pas nécessaire. Ce qui a permis d’enclencher rapidement une rééducation intensive.

Cette expertise a donné une nouvelle orientation au plan de reprise du Brésilien, soutenu par les médecins de l’Eintracht Francfort. Kauã Santos a ensuite poursuivi une rééducation exigeante au Portugal, dans le centre « Move Better », renforçant sa condition physique et mentale. Cette collaboration médicale, initiée grâce aux réseaux de Cristiano Ronaldo, a permis au gardien de revenir plus tôt que prévu et dans une forme athlétique encore plus impressionnante.