La folle anecdote de Blaise Matuidi sur Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n’a pas laissé Blaise Matuidi indifférent. Coéquipier du Français à la Juventus Turin de 2018 à 2020, le quintuple Ballon d’Or a laissé une trace par ses performances (101 buts en 134 matchs) mais aussi par son attitude. Dans un entretien accordé à Tutto Sport, le champion du monde 2018 a livré une anecdote sur son ancien partenaire de vestiaire, qui colle définitivement à l’image que tout le monde a de lui.

La suite après cette publicité

«Cristiano était un professionnel impressionnant, obsédé par le travail. Un soir, on est rentrés à Continassa (le centre d’entraînement de la Juve, ndlr) à 2h du matin après un match de championnat pour récupérer les voitures… On était épuisés, mais il est allé voir Benatia et l’a convaincu de l’accompagner à la salle de sport pour une séance de récupération. Je le prenais pour un fou, rigole Matuidi. Ronaldo était comme ça : il ne s’arrêtait jamais. C’est le secret de son succès et pourquoi il parvient encore à faire la différence aujourd’hui.»