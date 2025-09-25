Atlético : Julian Alvarez répond à la polémique

Il avait le sourire. Mercredi soir, avec un triplé, Julian Alvarez a offert la victoire à l’Atlético de Madrid face au Rayo Vallecano (3-2). Une prestation XXL attendue pour le joueur un peu dans le dur ces derniers temps, et qui avait été filmé en train de rouspéter lorsqu’il avait été remplacé contre Majorque lors du dernier match. « Toujours moi », avait-il lancé, énervé sur le banc.

Interrogé sur ce passage par DSports, Julian Alvarez a tenu à relativiser et s’est défendu d’avoir remis en cause le choix de son coach. « Ce qu’ils ont dit, comment ils ont lu sur mes lèvres, ça n’a rien à voir avec ce que j’ai dit. J’ai dit des gros mots, mais j’étais fâché contre moi. Mais c’est toujours comme ça sur les réseaux sociaux », a lancé le champion du monde 2022. Le message est passé.