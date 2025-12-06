CdM 2026 : le sélectionneur d’Haïti interpelle Donald Trump

Haïti va vivre un moment historique l’été prochain. Cinquante-deux ans après sa seule et unique participation en 1974, la sélection haïtienne disputera la Coupe du monde 2026. Présent vendredi soir à Washington DC pour le tirage au sort de la phase de groupes, le sélectionneur Sébastien Migné n’a pas caché son émotion, malgré le tirage corsé pour son équipe qui devra affronter le Brésil, le Maroc et l’Écosse. Le technicien de 53 ans en a aussi profité pour adresser un message direct au président Donald Trump, alors que les ressortissants haïtiens sont toujours soumis à une interdiction d’entrée sur le sol américain.

« On sait qu’il y a une diaspora haïtienne importante aux États-Unis, on va compter sur eux, et puis on espère que politiquement, maintenant que Donald Trump a reçu le prix de la paix de la FIFA, il saura continuer en ce sens et ouvrir plus largement parce que ça doit être une formidable fête pour le football et pour les citoyens haïtiens », a-t-il déclaré. Une attente d’autant plus forte que seules des exceptions sont prévues pour les joueurs, le staff et leurs familles, mais pas pour les supporters.