Real Madrid : l’incroyable poisse de Trent Alexander-Arnold ne s’arrête plus

La nouvelle étoile du Real Madrid. L’été dernier, les Merengues se sont offerts les services de Trent Alexander-Arnold. Un élément qui possédait toutes les qualités attendues par la cellule de recrutement, à savoir être une référence à son poste et être dans la force de l’âge puisqu’il a 27 ans. Et cerise sur le gâteau, l’international anglais était en fin de contrat à Liverpool. Après s’être entendu avec les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu, le natif de West Derby a fini la saison avec les Reds, s’attirant les foudres des supporters mécontents de le voir quitter le club de sa vie. Mais il n’est pas parti pour zéro euro puisque les Merengues ont lâché 10 M€ pour qu’il puisse rejoindre l’équipe avant la fin de son contrat pour participer à la Coupe du Monde des Clubs. Le 30 mai, le club espagnol a officialisé sa signature par le biais d’un communiqué de presse.

« Le Real Madrid C. F. et le Liverpool FC sont parvenus à un accord selon lequel Trent Alexander-Arnold sera lié à notre club pour les six prochaines saisons, du 1er juin 2025 au 30 juin 2031.» Une nouvelle étape dans la carrière de TAA, amené à être le nouveau titulaire du poste face à l’expérimenté Dani Carvajal. Lors de sa présentation à la presse au début du mois de juin, l’Anglais, dont la clause libératoire est à un milliard d’euros, n’a pas pu cacher sa joie : « c’est très excitant. C’est un jour que j’attendais depuis longtemps. Je suis fier d’être ici, c’est un rêve devenu réalité. J’ai hâte de commencer. J’attends depuis longtemps. Je suis très heureux d’être ici. Il faut respecter le club. J’ai grandi en regardant Madrid remporter des Ligues des champions consécutives. Cela ne me surprend pas de voir Madrid gagner des titres. Je veux participer à tous les succès à partir de maintenant. Le club a une mentalité de gagnant. »

Une troisième blessure pour Trent

Un discours qui a plu à Florentino Pérez, qui lui a souhaité la bienvenue avant de le qualifier de « légende ». Auteur de 5 apparitions durant la Coupe du Monde des Clubs (2 assists), il a alterné le bon et le moins bon, notamment lors du nul contre Al-Hilal où il n’a pas été à son avantage. Ensuite, l’Anglais s’est blessé à l’entraînement (blessure musculaire, 1 semaine d’absence) à Palm Beach et a dû déclarer forfait pour la 1/2 finale perdue face au Paris Saint-Germain. Une fois sur pied, il a pu reprendre l’entraînement et postuler pour les matches. Lancé en Liga 19 août face à Osasuna (68 minutes de jeu), il a ensuite pris place sur le banc face à Oviedo (3 minutes jouées) avant d’enchaîner face à Majorque (72 minutes), la Real Sociedad (13 minutes) et l’OM en Ligue des Champions. Malheureusement, TAA n’est resté que 5 minutes sur le terrain puisqu’il s’est de nouveau blessé. Si Xabi Alonso était optimiste, la réalité l’a vite rattrapé.

« Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Trent Alexander-Arnold par le service médical du Real Madrid, une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche a été diagnostiquée. Son état sera réévalué prochainement », a annoncé le Real Madrid pendant que la presse espagnole parlait d’une absence comprise entre 6 et 8 semaines. Un coup dur pour l’Anglais, qui a ainsi manqué 37 jours de compétition et 7 rencontres toutes compétitions confondues. De retour à la fin du mois d’octobre, il s’est assis sur le banc sans jouer face au Barça et à Valence. Le 4 novembre, il a finalement retrouvé les terrains à Anfield face à Liverpool en C1. Attendu par des fans des Reds, le latéral droit a été hué pendant les neuf minutes qu’il a passées sur le terrain. Certains de ses anciens coéquipiers ne l’ont pas non plus épargné. Pour une bonne partie du vestiaire madrilène, Xabi Alonso n’aurait pas dû le relancer là-bas, sachant qu’il était dans le viseur des Reds.

Environ 20 matches manqués à Madrid

Après cela, Trent a joué face au Rayo Vallecano (7 minutes), à Elche (90 minutes), contre l’Olympiakos (90 minutes), à Girona (90 minutes) et à Bilbao (55 minutes). Sa dernière apparition avant au moins deux mois. Car jeudi, le Real Madrid a révélé que son joueur souffre d’une nouvelle blessure. « Suite aux examens passés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Trent Alexander-Arnold, une lésion musculaire au fémoral de la cuisse gauche a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près. » Plusieurs médias ibériques, dont la Cadena COPE et AS, ont rapidement parlé de deux mois d’absence. Son année 2025 est d’ores et déjà terminée. Il manquera les matches de C1 contre Manchester City, Monaco et Benfica, ainsi que la demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético Madrid (avec une éventuelle finale), ainsi que les matches de championnat contre le Celta de Vigo, Séville, le Betis, Alavés, Levante, Villarreal et le Rayo Vallecano.

Un coup de massue pour TAA, qui garde toujours la Coupe du Monde 2026 dans un coin de sa tête. Même s’il reste encore du temps, ce nouvel arrêt n’est pas une bonne chose pour l’Anglais, qui manque de régularité depuis sa signature à Madrid bien qu’il commençait à enchaîner les titularisations. À San Mamés, celui qui a délivré une passe décisive a donc de nouveau été stoppé. Ce n’est finalement pas la première fois. L’an dernier, à Liverpool, il avait subi 3 blessures (2 fois à l’ischio et la malléole), ratant ainsi 64 jours de compétitions (12 matches). Même chose pour la saison 2023-24 avec 3 pépins (103 jours d’absence, 24 rencontres manquées), dont une déchirure du ligament externe du genou. Régulièrement blessé ces dernières années à Liverpool (16 blessures entre 2018 et 2025), Trent Alexander-Arnold va ainsi déjà manquer une bonne vingtaine de rencontres si on cumule toutes ses blessures. Ceci n’est pas une bonne nouvelle pour le joueur, mais aussi pour son club, qui doit déjà faire sans Carvajal. Fede Valverde pourrait devoir encore dépanner au poste de latéral droit. Trent, qui est « dégoûté » comme il l’a admis sur Instagram, va retrouver l’infirmerie qu’il connaît déjà un peu trop bien.