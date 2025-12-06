Al-Nassr : Iñigo Martínez ne reviendra pas au Barça

Iñigo Martínez ne fera pas son retour au Barça, malgré les rumeurs qui ont circulé ces dernières heures. Selon Sport, un retour du défenseur basque, qui avait quitté le club catalan à 34 ans après avoir remporté un titre de Champion d’Espagne, une Coupe du Roi et une Supercoupe, est désormais impossible. Le Barça mise sur le rétablissement de Ronald Araujo, actuellement en reprise individuelle après une période délicate, et continue de scruter d’autres options pour l’avenir. Iñigo Martínez, de son côté, a pris une décision ferme et s’est parfaitement adapté à Al-Nassr, respectant son choix de continuer sa carrière ailleurs.

En Arabie Saoudite, l’ancien joueur de l’Athletic Club s’épanouit pleinement. Aligné aux côtés de stars comme Cristiano Ronaldo et João Félix, il participe activement à la domination d’Al-Nassr sur le championnat saoudien, avec 9 victoires en 9 matchs avant la trêve de décembre. Son intégration au club et dans son nouveau pays est un succès, et le Barça, tout en regrettant son départ, le remercie pour son apport et son rôle dans l’émergence de jeunes talents comme Pau Cubarsí et Gerard Martín. L’attention du club se tourne désormais vers l’avenir et la reconstruction de sa charnière centrale. Un retour d’Iñigo Martínez est donc à exclure.