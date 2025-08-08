Al-Nassr : visite médicale pour Íñigo Martínez

Al-Nassr tient son nouveau défenseur central après le départ à venir de Laporte. Et c’est le roc du Barça, Íñigo Martínez. Il va passer sa visite médicale cette semaine en Arabie saoudite, avant de signer un contrat d’un an avec une option jusqu’en juin 2027 selon le journaliste Fabrizio Romano. Le deal est prêt, et l’Espagnol devrait s’engager dans les prochaines heures avec le club où évolue Cristiano Ronaldo, João Félix ou encore Sadio Mané. Ce départ express marque un tournant inattendu pour le joueur du Barça, qui ne s’est pas présenté à l’entraînement hier après-midi, signe d’un départ imminent.

Le défenseur de 33 ans va quitter le FC Barcelone gratuitement, alors qu’un transfert à 8 M€ avait été envisagé. Une résiliation de contrat à l’amiable a été trouvée, permettant au club catalan d’économiser entre 12 et 14 M€ de salaires. Une opération qui soulage les finances du Barça, en quête de marge pour enregistrer ses nouvelles recrues. C’est un sacré coup dur pour le Barça sur le plan compétitif, Eric Garcia et Araujo devront compenser ce départ aux côtés de Cubarsi.