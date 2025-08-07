FC Barcelone : les détails du départ surprise d’Inigo Martinez

C’est l’information surprise du soir. Alors qu’aucune rumeur ne donnait lieu à un départ, Inigo Martinez devrait quitter le FC Barcelone dans les prochaines heures. Durant la tournée asiatique, il a reçu une offre très intéressante de la part d’Al-Nassr où évolue un certain Cristiano Ronaldo. Le club saoudien cherchait un défenseur central gaucher, si possible, pour remplacer un Aymeric Laporte sur le départ. Le Barça perd un titulaire, même un capitaine en puissance puisqu’Hansi Flick avait pensé à lui pour succéder à Ter Stegen, mais soulage aussi ses finances.

La suite après cette publicité

Les sources ne disent pas toutes la même chose à ce sujet. Un transfert de 8 M€ a d’abord été évoqué pour certains médias espagnols, quand d’autres ont rapidement évoqué un départ libre, après avoir cassé à l’amiable sa dernière année de contrat. Tout le monde s’accorde à dire en revanche que les Culés vont faire une économie de 12 à 14 M€ en salaires. Cette somme considérable va pouvoir libérer de la masse salariale et faire un pas vers l’inscription des nouvelles recrues et des joueurs prolongés cet été. On pense notamment à Wojciech Szczęsny mais aussi à Marcus Rashford et Joan Garcia.

La suite après cette publicité

Inigo Martinez avait un accord avec le Barça

D’après Mundo Deportivo, Martinez partira bel et bien libre car il avait un accord avec la direction. En cas d’offre extérieure, elle lui faciliterait les conditions de son départ, justement pour réduire sa masse salariale mais aussi pour service rendu. Il n’a jamais posé problème et a toujours poussé le groupe vers l’avant. À 34 ans, tout le monde sait aussi que le défenseur n’aura probablement plus la possibilité de signer un dernier gros contrat. Il avait d’ailleurs refusé l’été dernier une offre saoudienne, déjà, convaincu par le projet de Flick. Cette fois la donne a changé.

Après une excellente saison en charnière, associé à Pau Cubarsi, l’ancien joueur de l’Athletic craignait d’avoir moins de temps de jeu, de voir son niveau baisser. Il s’imaginait difficilement être en capacité d’accomplir une nouvelle grande saison comme fut la dernière (46 matchs joués, 1 but). Ce scénario avait été anticipé par Deco. «Nous avons cinq défenseurs centraux et l’un d’eux doit partir», assurait le directeur sportif à La Vanguardia il y a quelques jours. Il n’y aura donc pas de recrutement à ce poste, confirme MD. Il restera donc Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Eric Garcia, tandis que Koundé peut évoluer dans l’axe. Flick a même testé Gerard Martin en axe gauche durant la pré-saison. Comme quoi ce départ n’est pas une surprise pour tout le monde.