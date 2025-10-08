Menu Rechercher
LaLiga confirme le Villarreal-Barça à Miami

Cette fois, c’est officiel et confirmé. Après le feu vert donné par l’UEFA, LaLiga vient d’annoncer que le match entre Villarreal et le FC Barcelone se jouera bel et bien à Miami le 20 décembre prochain.

LALIGA confirma la celebración en Miami del partido oficial entre @VillarrealCF y @FCBarcelona.

📅 20 de diciembre de 2025 en el Hard Rock Stadium.
«La LALIGA annonce que le match correspondant à la 17e journée de la LALIGA EA SPORTS, qui opposera le Villarreal CF au FC Barcelone, se disputera le 20 décembre 2025 au Hard Rock Stadium de Miami (Floride, États-Unis)», peut-on lire sur le communiqué.

