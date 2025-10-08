CdM U20 : l’Argentine explose le Nigéria, la Colombie s’offre l’Afrique du Sud
Ce mercredi soir, plusieurs sélections U20 étaient sur le pont lors de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement au Chili. Du côté de Santiago, l’Argentine, qui a terminé invaincue dans le groupe D, a affronté le Nigéria (3e de son groupe, ndlr) en 1/8e de finale du tournoi. Et la formation sud-américaine a parfaitement tenu son rang en s’imposant sur le score de 4 à 0, se qualifiant ainsi pour le tour suivant. Alejo Sarco a ouvert le score à la 2e, avant Maher Carrizo s’offre un doublé (23e, 53e). Mateo Silvetti a achevé ses adversaires avec un dernier but à la 66e.
Dans le même temps, du côté de Talca, la Colombie, première de sa poule, a croisé le fer avec l’Afrique du Sud, qui a été classé deuxième dans le groupe E juste devant la France. Les Colombiens ont pris les devants dès la 7e minute de jeu grâce à Morales (1-0). Mais les Sud Africains ont égalisé à la 51 sur pénalty grâce à Vilakazi. Mais la Colombie s’est finalement imposée grâce à un doublé de Villarreal (63e, 90e+6). Une victoire 3 à 1 qui offre une place en 1/4 de finale aux Colombiens.
