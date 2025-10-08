Menu Rechercher
CdM U20 : l’Argentine explose le Nigéria, la Colombie s’offre l’Afrique du Sud

Par Dahbia Hattabi
1 min.
L'Argentine au Mondial U20 @Maxppp
Argentine U20 4-0 Nigeria U20

Ce mercredi soir, plusieurs sélections U20 étaient sur le pont lors de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement au Chili. Du côté de Santiago, l’Argentine, qui a terminé invaincue dans le groupe D, a affronté le Nigéria (3e de son groupe, ndlr) en 1/8e de finale du tournoi. Et la formation sud-américaine a parfaitement tenu son rang en s’imposant sur le score de 4 à 0, se qualifiant ainsi pour le tour suivant. Alejo Sarco a ouvert le score à la 2e, avant Maher Carrizo s’offre un doublé (23e, 53e). Mateo Silvetti a achevé ses adversaires avec un dernier but à la 66e.

Dans le même temps, du côté de Talca, la Colombie, première de sa poule, a croisé le fer avec l’Afrique du Sud, qui a été classé deuxième dans le groupe E juste devant la France. Les Colombiens ont pris les devants dès la 7e minute de jeu grâce à Morales (1-0). Mais les Sud Africains ont égalisé à la 51 sur pénalty grâce à Vilakazi. Mais la Colombie s’est finalement imposée grâce à un doublé de Villarreal (63e, 90e+6). Une victoire 3 à 1 qui offre une place en 1/4 de finale aux Colombiens.

