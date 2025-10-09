Le FC Barcelone lâche une grosse bombe

Joan Laporta occupe le terrain médiatique. Hier, le président du FC Barcelone a fait parler de lui après ses retrouvailles enflammées avec Nasser Al-Khelaïfi lors de la réunion de l’EFC (European Football Clubs, anciennement connu sous le nom de l’ECA) à Rome. En effet, les deux hommes, autrefois en conflit, ont été vus en train de se prendre dans les bras plutôt chaleureusement. Ensuite, ils se sont assis autour d’une table et d’un bon repas aux côtés du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Ce qui n’est pas passé inaperçu et qui a fait parler en Espagne.

Hier soir, dans l’émission OnzeTV3 sur Esport3, le consultant Lluis Carasco n’a pas mâché ses mots sur ce retour de flamme. «Cette étreinte ne vient pas d’un grand club, elle vient d’un club qui accepte la soumission au pouvoir que représente Al-Khelaïfi, mais elle représente aussi l’unité au sein du monde du football.» De l’autre côté des Pyrénées, certains estiment que ce rapprochement n’est pas anodin et que c’est une façon d’annoncer le retrait du FC Barcelone du projet de Superleague. Les Culés étaient les derniers à être impliqués dans cette initiative, aux côtés du Real Madrid qui maintient sa position.

Laporta annonce une nouvelle union entre le Barça et l’EFC

Ce jeudi, la Cadena COPE assure que le Barça va bien abandonner le projet de la Superleague. Mais la radio ibérique précise que les pensionnaires du Camp Nou ne peuvent pas rendre cela officiel en raison des pénalités substantielles qu’ils devraient payer à A22 Sports Management, la société qui doit aider à mettre en place le projet. « L’idée est de laisser le projet mourir », a indiqué la Cadena COPE. Dans la nuit, Joan Laporta a été interrogé sur le sujet et sur son rapprochement avec NAK et l’EFC.

«Le président de l’EFC nous a invités. Nous avons tranquillement accepté l’invitation. Il y a une très bonne relation avec Al-Khelaïfi. Nous sommes pour la paix du football européen », a avoué Laporta avant de faire une très grande annonce : «nous voulons trouver un accord et revenir au sein de l’UEFA. C’est ce que veulent tous les clubs. Venir ici permet de générer de bonnes choses.» Le message est donc plutôt clair de la part du boss du Barça, qui ne fait plus partie des membres de l’EFC depuis quelque temps et qui semble donc dire adieu à la Superleague à laquelle l’UEFA est clairement opposée.

Le boss du FCB évoque aussi les cas Flick et Lamine Yamal

Laporta a profité des micros tendus pour faire un point sur la situation sportive actuelle du club. Il a maintenu sa confiance à Deco (directeur sportif) et à Hansi Flick (entraîneur). « Ils ne veulent pas de relâchement. C’est une réflexion. Nous venons de remporter trois titres majeurs la saison dernière – la Supercoupe d’Espagne, la Coupe du Roi et la Liga – et nous avons manqué de peu la Ligue des champions, ce qui est une motivation supplémentaire pour cette année. Ce qu’ils veulent, c’est qu’il n’y ait pas de relâchement, que nous ayons la même intensité, le même état d’esprit, la même envie, la même soif que l’année dernière. »

Il a mis un terme aux rumeurs sur le coach allemand. « Nous croyons toujours, bien sûr, en l’équipe et en Hansi Flick. Deco a fait des déclarations très justes. Il est vrai que nous avons une équipe très compétitive si nous travaillons dur. C’est la mission de Hansi et des joueurs, et ils progresseront dans cette direction. Cette année, nous devons maintenir cette tension, et ce sont deux très bonnes réflexions de Deco et Flick.» Enfin, il a eu quelques mots pour Lamine Yamal. «Lamine Yamal est plus mature qu’un garçon de son âge. C’est un garçon qui se fait aimer. »