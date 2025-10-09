Nasser Al-Khelaïfi encense Joan Laporta et le Barça

Entre Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta, l’heure est à la réconciliation. Déjà proches lors du choc de C1 entre le Barça et le PSG la semaine passée, les deux présidents se sont retrouvés hier à Rome lors de l’assemblée de l’EFC, dont NAK est le président. Le boss du Barça a été clair concernant sa présence : « en tant que FC Barcelone, nous sommes favorables à la pacification du football européen. Ce que nous souhaitons, c’est un accord et un retour à l’UEFA.» Une nouvelle qui a de quoi ravir Al-Khelaïfi, puisque le Barça faisait partie des derniers frondeurs avec le Real Madrid concernant la création d’une Superleague. Très heureux, le président de l’EFC et du PSG a eu des mots forts pour Laporta ce jeudi lors de son discours. Ses propos sont relayés par Mundo Deportivo.

«Aujourd’hui, j’accueille un invité spécial. Parfois, les amis peuvent être en désaccord, c’est normal, mais ils s’unissent toujours pour le bien commun. Il a revitalisé son club, aussi bien sur le terrain, avec une équipe jeune et incroyable, qu’en dehors, avec un nouveau stade magnifique. Président du FC Barcelone, Joan Laporta, je vous demande de vous joindre à moi pour lui souhaiter un bon retour au sein de la famille. Nous sommes tous ici parce que le football est plus qu’un métier : c’est notre passion commune, notre passion. Et même s’il existe des différences entre nous – grands clubs, petits clubs, cultures différentes, acteurs différents – ces différences ne devraient jamais être synonymes de conflit. Il y a tellement de conflits dans le monde aujourd’hui que nous en sommes tous lassés. Notre devoir est de construire des ponts, de rassembler les peuples. Le pouvoir du football est plus grand que tout, et son pouvoir unificateur n’a jamais été aussi nécessaire qu’aujourd’hui.» Joan Laporta a apprécié ces jolis mots.