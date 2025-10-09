AS Monaco : Paul Pogba s’est blessé

La semaine dernière, Adolf Hütter a fait un point sur l’état de Paul Pogba, arrivé libre cet été sur le Rocher. «Il en fait de plus en plus avec l’équipe. Notre objectif était peut-être qu’il soit dans le groupe pour le match contre Nice (avant la trêve, ndlr), mais c’est un peu tôt. Peut-être que ce sera pour le match suivant, contre Angers, après la trêve internationale (le 18 octobre). J’espère qu’il sera dans le groupe. Il fait encore seulement une partie des séances. Comme vous pouvez imaginer, ça prend du temps, mais on l’amène de plus en plus proche d’un retour, il a besoin de faire des duels. On verra dans les deux prochaines quelles seront les prochaines étapes, et je pense qu’il pourra être prêt face à Angers, sans vous le promettre, mais ça peut aussi être le match suivant.»

Mais le coach de l’ASM, qui devrait ne plus être sur le banc très longtemps, pourrait ne pas assister au grand retour de la Pioche. Nice-Matin révèle ce jeudi que Pogba va certainement devoir patienter avant de retrouver les terrains puisqu’il a été victime d’une petite blessure en début de semaine. Le quotidien régional va même plus loin et indique que sa présence dans le groupe de Monaco pour affronter Angers serait compromise. Ce qui serait un nouveau coup dur pour le Français de 32 ans, qui avait eu un petit problème un peu plus tôt durant sa réathlétisation.