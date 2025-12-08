Monaco : Sébastien Pocognoli répond au communiqué des ultras

Capable de battre le Paris Saint-Germain (1-0), puis de trébucher une semaine après à Brest (0-1), l’AS Monaco a une nouvelle fois confirmé son agaçante irrégularité en Ligue 1. Au lendemain de la défaite en Bretagne, les ultras monégasques ont d’ailleurs exprimé leur mécontentement en réclamant le départ de Thiago Scuro. Un communiqué corrosif auquel l’entraîneur Sébastien Pocognoli a répondu à la veille du choc de Ligue des Champions contre Galatasaray.

La suite après cette publicité

« On l’a tous lu ce communiqué ce matin. On a rencontré nos supporters avant le match de Brest, le dialogue était bon dans le soutien. Forcément, quand les résultats sont moins bons, il est normal d’avoir des mécontentements. Il faut vivre avec et rétablir la confiance. La seule manière de le faire, c’est de refaire de bonnes performances. On est capable de le faire. Demain, je pense que la meilleure réponse qu’on peut donner pour calmer, c’est de faire un bon match et d’amener des choses positives sur le terrain », a-t-il confié en conférence de presse.

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.