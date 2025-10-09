PSG : les mots forts de Lucas Hernandez sur son concurrent Nuno Mendes
Pas de concurrence malsaine avec Lucas Hernandez. Dans un entretien accordé au Media Carré, l’international tricolore a été invité à commenter la forme du moment de son coéquipier et concurrent Nuno Mendes. Pour lui, pas de doute : le Portugais est actuellement le meilleur arrière-gauche de la planète.
«Bien sûr que c’est le meilleur latéral gauche du monde, sans aucun doute, juge le champion du monde 2018. Mais je suis habitué à ça (la concurrence). Au Bayern Munich, j’avais Alphonso Davies prime, il était en Vespa le mec, il allait à 2 000 à l’heure. C’était le meilleur du monde sans aucun doute. Même si Nuno est le numéro 1, il sait que je suis là. S’il a besoin de moi, je suis là. On s’entend très bien et on peut jouer ensemble aussi.»
