Menu Rechercher
Commenter 9

PSG : les mots forts de Lucas Hernandez sur son concurrent Nuno Mendes

Par Jordan Pardon
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp

Pas de concurrence malsaine avec Lucas Hernandez. Dans un entretien accordé au Media Carré, l’international tricolore a été invité à commenter la forme du moment de son coéquipier et concurrent Nuno Mendes. Pour lui, pas de doute : le Portugais est actuellement le meilleur arrière-gauche de la planète.

La suite après cette publicité

«Bien sûr que c’est le meilleur latéral gauche du monde, sans aucun doute, juge le champion du monde 2018. Mais je suis habitué à ça (la concurrence). Au Bayern Munich, j’avais Alphonso Davies prime, il était en Vespa le mec, il allait à 2 000 à l’heure. C’était le meilleur du monde sans aucun doute. Même si Nuno est le numéro 1, il sait que je suis là. S’il a besoin de moi, je suis là. On s’entend très bien et on peut jouer ensemble aussi.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Lucas Hernández
Nuno Mendes

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Lucas Hernández Lucas Hernández
Nuno Mendes Nuno Mendes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier