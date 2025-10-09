Raphinha, Lewandowski, Koundé… le Barça s’enfonce dans une terrible crise économique !

159,1 millions d’euros. Voici le montant XXL que le FC Barcelone doit encore régler selon le dernier rapport financier du club. Une dette importante simplement liée aux mouvements effectués sur le marché des transferts au cours des dernières saisons. Dans cette optique, Sport détaille, ce jeudi, les opérations encore en cours.

Parmi les clubs impliqués, Leeds United est d’ailleurs celui qui a le plus d’argent restant à restituer, avec 41,9 millions d’euros en attente pour le transfert de Raphinha. Mais ce n’est pas tout. Outre l’ailier brésilien, le Barça doit également verser 20 millions d’euros au Bayern Munich pour le transfert de Robert Lewandowski. De son côté, le Séville FC attend pas moins de 24,5 millions après le départ de Jules Koundé.

Le Barça doit encore 160 M€ !

Dans le rouge financièrement, le club catalan va, par ailleurs, devoir s’acquitter de 13,3 millions à Manchester City pour Ferran Torres, 8 millions d’euros au Real Betis pour Emerson Royal et plus de 6 millions répartis entre les clubs polonais et allemands pour des variables liées à Lewandowski. Malgré les efforts du club pour réduire ses dépenses et équilibrer ses comptes, la dette totale envers les clubs a donc augmenté légèrement par rapport à l’année précédente, soulignant les difficultés financières auxquelles le Barça continue de faire face après des années d’investissement.

Malgré cette énième mauvaise nouvelle pour la santé financière des Blaugranas, le média espagnol précise toutefois que les Culers sont également dans l’attente de 64,1 millions d’euros, un montant bien supérieur aux 35,9 millions enregistrés l’année précédente et correspondant, là-aussi, aux ventes réalisées. Parmi les débiteurs les plus en vue figurent le FC Porto (6,7 millions pour Nico González), Al Ahli (4,1 millions pour Kessié) ou encore le Shakhtar Donetsk (3,1 millions pour Marlon). Une chose est sûre, le Barça est encore loin d’être serein sur le plan financier…