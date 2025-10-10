Barça : Lamine Yamal dépasse déjà Lionel Messi !

À seulement 18 ans, Lamine Yamal devient déjà bien plus qu’un joueur de football : c’est une véritable machine marketing. Selon les données révélées par Cadena SER, le jeune crack du FC Barcelone vend trois fois plus de maillots que Lionel Messi à son époque. Si ce chiffre impressionne, il s’explique aussi par l’expansion mondiale des ventes du Barça depuis son nouveau contrat avec Nike. Comme son illustre prédécesseur, Lamine Yamal, désormais porteur du mythique numéro 10, représente 80 % des ventes totales de maillots du club. Un exploit historique pour un joueur à peine majeur.

Mais l’impact de Lamine Yamal ne s’arrête pas là. Toujours selon les chiffres, ses apparitions font exploser les réseaux sociaux du club : +176 % de vues sur X, +146 % sur Facebook et +87 % sur Instagram. 9 des 20 vidéos les plus vues du Barça la saison passée mettaient en scène le prodige espagnol. Le nouveau visage du football espagnol est d’ailleurs grandement mis en avant sur la plupart des produits Adidas, à l’image du nouveau ballon pour le Mondial 2026.