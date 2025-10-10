PSG : Fabian Ruiz annonce la couleur pour la suite

Fabian Ruiz est devenu un autre joueur depuis la venue de Luis Enrique au PSG. Cadre de l’entraîneur asturien, le milieu de terrain s’est montré décisif dans les grands matchs, à l’image de son but en demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal. Sa capacité à jouer sous pression, son volume de courses, sa présence aux abords de la surface adverse, font que le joueur de 29 ans a pris une autre dimension. 24e du dernier Ballon d’Or, il souhaite rester au sommet, comme il l’affirme à So Foot.

La suite après cette publicité

«Dans le foot, le plus difficile n’est pas d’atteindre le sommet mais d’y rester. Le défi pour nous est donc de regagner deux, trois ou quatre fois la Ligue des Champions. Ce ne sera pas facile, mais qui sait? Ce qui est sûr, c’est que nous allons tout faire pour y arriver», explique le champion d’Europe 2024 avec l’Espagne. «L’idée, désormais, c’est que cette première étoile soit un point de bascule. Maintenant que nous en avons une, il faut essayer d’en gagner beaucoup d’autres. Je pense qu’on a vu à travers nous que tout donner est la clé du succès». La concurrence est prévenue.