Menu Rechercher
Commenter 2
Eliminatoires CM - Europe

Espagne : Luis De la Fuente pense à Ansu Fati

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ansu Fati avec Monaco @Maxppp

Serait-on en train de revoir le grand Ansu Fati ? Prêté par le FC Barcelone à l’AS Monaco, l’attaquant de 22 ans a déjà marqué à 6 reprises en seulement 5 rencontres toutes compétitions confondues. Ses performances ne passent pas inaperçues en Espagne, notamment après de Luis De la Fuente, alors qu’il n’a plus été appelé par la Roja depuis deux ans (10 sélections, 2 buts).

La suite après cette publicité

«Ansu fait partie des joueurs que nous suivons, a réagi le sélectionneur en conférence de presse ce vendredi à la veille d’affronter la Géorgie. Il marque beaucoup de buts en ce moment et nous le connaissons très bien. Nous l’évaluons. Si une blessure était confirmée, nous ne savons pas si nous le remplacerions pour le deuxième match. Nous sommes très heureux pour Ansu. C’est une bonne nouvelle pour l’équipe nationale.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Espagne
Luis de la Fuente
Ansu Fati

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Espagne Flag Espagne
Luis de la Fuente Luis de la Fuente
Ansu Fati Ansu Fati
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier