Espagne : Luis De la Fuente pense à Ansu Fati

Serait-on en train de revoir le grand Ansu Fati ? Prêté par le FC Barcelone à l’AS Monaco, l’attaquant de 22 ans a déjà marqué à 6 reprises en seulement 5 rencontres toutes compétitions confondues. Ses performances ne passent pas inaperçues en Espagne, notamment après de Luis De la Fuente, alors qu’il n’a plus été appelé par la Roja depuis deux ans (10 sélections, 2 buts).

«Ansu fait partie des joueurs que nous suivons, a réagi le sélectionneur en conférence de presse ce vendredi à la veille d’affronter la Géorgie. Il marque beaucoup de buts en ce moment et nous le connaissons très bien. Nous l’évaluons. Si une blessure était confirmée, nous ne savons pas si nous le remplacerions pour le deuxième match. Nous sommes très heureux pour Ansu. C’est une bonne nouvelle pour l’équipe nationale.»