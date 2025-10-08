Real Madrid : le rapport médical sur la blessure de Dean Huijsen

Initialement sélectionné par Luis de la Fuente pour le rassemblement d’octobre avec la Roja, Dean Huijsean a finalement du déclaré forfait à la suite d’une blessure. Le défenseur du Real Madrid a finalement été remplacé par Aymeric Laporte. Le Real Madrid a ensuite publié un communiqué pour donner des nouvelles de son jeune joueur : « suite aux examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Dean Huijsen, examiné par les services médicaux du Real Madrid, une lésion musculaire au muscle soléaire de la jambe gauche a été diagnostiquée. Le résultat est en attente. »

Tandis que plutôt dans la journée, la sélection espagnole déclarait : « Huijsen est absent en raison d’une blessure alors qu’il s’entraîne avec l’équipe nationale pour les matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2026 contre la Géorgie à Elche (11 octobre) et la Bulgarie à Valladolid (14 octobre) » Affaire à suivre donc…