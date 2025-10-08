Espagne : Aymeric Laporte remplace Dean Huijsen

C’est le retour d’Aymeric Laporte en sélection espagnole. Le joueur de l’Athletic Bilbao a été appelé par Luis De La Fuente pour remplacer Dean Huijsen, lequel est blessé. Le défenseur central de 20 ans est de retour au Real Madrid.

«Dean Huijsen est absent en raison d’une blessure alors qu’il s’entraîne avec l’équipe nationale pour les matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2026 contre la Géorgie à Elche (11 octobre) et la Bulgarie à Valladolid (14 octobre)», explique un communiqué de la Roja ce mercredi.