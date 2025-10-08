Menu Rechercher
Les Glasgow Rangers pensent à un retour de Steven Gerrard

Steven Gerrard, entraîneur d'Aston Villa. @Maxppp

Après le licenciement de son coach Russell Martin, les Glasgow Rangers se cherchent un nouvel entraîneur. Seulement huitièmes du championnat après 7 journées, les Gers pointent à 11 points du leader Hearts et à 9 unités de son grand rival, le Celtic Glasgow. Une situation très décevante pour la formation écossaise qui pourrait ainsi miser sur un ancien de la maison. Selon Sky Sports, la légende de Liverpool Steven Gerrard pourrait rebondir à Glasgow.

Le coach de 45 ans avait dirigé les Rangers entre 2018 et 2021 où il avait notamment remporté le titre de champion en 2021. Sorti de deux années en Arabie saoudite à Al-Ettifaq, Steven Gerrard est libre depuis le 30 janvier dernier. Installé du côté de Bahreïn avec sa famille, l’ancien milieu de terrain reste apprécié par la direction des Rangers qui ont prévu de le rencontrer.

