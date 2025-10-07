Les confidences de Jean-Philippe Mateta sur sa première sélection surprise avec la France

Voilà le genre d’histoires qui donnent le sourire. Depuis plusieurs saisons, Jean-Philippe Mateta s’éclate avec Crystal Palace. Devenant une référence à son poste en Premier League, l’ancien attaquant de l’OL revient de loin et peut se targuer d’avoir franchi de nombreux caps dans sa carrière lors des dernières années. Entrant dans le cœur des Français lors des Jeux Olympiques de Paris avec cinq buts en six rencontres, l’attaquant de 28 ans est alors devenu un nom à surveiller dans les listes de Didier Deschamps.

La suite après cette publicité

Entrant dans le radar du sélectionneur français après la retraite internationale d’Olivier Giroud, l’attaquant puissant n’avait pas été convoqué lors des derniers rassemblements. Pour autant, face aux nombreuses indisponibilités pour cette fenêtre internationale d’octobre, le nom de Jean-Philippe Mateta est devenu une alternative plus que crédible pour l’Équipe de France. Presque évidente, la première convocation du natif de Sevran a donc été actée jeudi dernier. Une juste récompense qui a forcément suscité de l’émoi chez l’intéressé.

La suite après cette publicité

Jean-Philippe Mateta ne s’attendait pas à être appelé avec l’Équipe de France

En effet, interrogé par RMC, Mateta a expliqué qu’il ne s’attendait pas forcément à être appelé avec les Bleus : « c’est magnifique… Je connaissais déjà Clairefontaine, mais venir pour les A, c’est indescriptible, c’est un rêve. La première sélection, tu l’attends toujours parce que souvent, tu es présélectionné, donc tu as l’espoir d’être appelé. Après, si tu n’es pas appelé… Je suis un mec qui reste toujours ambitieux. Donc, si ce n’est pas aujourd’hui, c’est demain, et si ce n’est pas demain, c’est après-demain. J’espérais beaucoup et quand j’ai reçu cette convocation, j’étais vraiment content. Si je m’y attendais ? Non, je l’ai vraiment appris devant la télévision. Je ne m’y attendais pas. J’espérais toujours parce que j’étais présélectionné, donc je me disais toujours que je serais sélectionné un jour. Et là, c’est magnifique, même à 28 ans, on est toujours content ».

Relancé ensuite sur ses ambitions avec les Bleus. Pour commencer, Mateta souhaite réaliser un beau rassemblement avec la France pour aller, pourquoi pas, chercher sa place sur le long terme avec les Bleus : « c’est vrai que j’ai un profil atypique, donc je vais tout donner pour "avoir mon mot à dire" comme vous dites (sourires). Didier Deschamps ? Oui, j’ai parlé avec lui et il m’a fait comprendre que ce choix était mérité. Il m’a dit "Libère-toi, soit à l’aise, joins-toi au groupe, ne te prends pas trop la tête". (…) Moi, je prends ce qu’on me donne. Que ce soit l’Azerbaïdjan ou un autre adversaire, s’il me met sur le terrain, je vais me donner à 100%. Oui, je pense que je peux marquer, mais pas que contre l’Azerbaïdjan (sourires)… » Vous l’aurez compris, l’Équipe de France va pouvoir compter sur un Jean-Philippe Mateta motivé pour les prochaines rencontres.