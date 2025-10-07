Los Angeles FC : Heung-min Son et Denis Bouanga sont en train de rouler sur la MLS !

On aurait pu penser que le duo entre Luis Suarez et Lionel Messi à l’Inter Miami serait l’association d’attaquants de référence en MLS. Finalement, les deux anciens compères du FC Barcelone se font voler la vedette par le tandem composé de Denis Bouanga et Heung-Min Son avec le Los Angeles FC. Connu pour son incroyable association avec Harry Kane à Tottenham, l’attaquant de 33 ans a trouvé son nouveau pendant offensif avec le Gabonais qui s’est révélé comme étant l’un des meilleurs attaquants des Etats-Unis depuis plusieurs saisons.

D’actualité depuis cet été et l’arrivée de l’attaquant coréen en Californie, le duo est en train de marquer l’histoire du championnat américain. En effet, lors des 7 dernières rencontres de championnat, les deux attaquants ont inscrit les 18 derniers buts de leur équipe. Dans la nuit de lundi à mardi, l’ancien attaquant de l’ASSE a offert la victoire aux siens en marquant le but de la victoire à la 86e minute face à l’Atlanta United (1-0). Avec cette folle série qui s’étend depuis le 24 août, le duo est rentré dans l’histoire du championnat américain.

Son et Bouanga propulsent le Los Angeles FC

Avec dix buts et une passe décisive sur ces sept matches, Bouanga est le complément parfait de Son, auteur de huit buts et trois passes décisives sur la même période. Une dépendance aux deux buteurs qui porte ses fruits pour la formation de la cité des anges. En effet, grâce à ses deux attaquants, le LAFC reste sur cinq victoires consécutives en championnat. Une série époustouflante qui permet au LAFC d’être quatrième à quatre points du leader de la conférence ouest, San Diego, qui compte deux matches d’avance. Cette lancée conjugue également ambitions personnelles pour les deux joueurs. Arrivé en milieu de saison, Heung-min Son veut aider Denis Bouanga à devenir meilleur buteur du championnat. A l’heure actuelle, ce dernier compte 24 buts et est leader ex aequo avec un certain Lionel Messi.

Avec un match de plus à disputer que la Pulga, le natif du Mans peut clairement y parvenir et Son a laissé entendre au micro de la MLS qu’il ferait tout pour permettre à son nouvel allié d’y arriver : «je pense qu’on se comprend très bien. On est des joueurs assez similaires : nous aimons prendre la profondeur et marquer des buts. On n’a pas forcément besoin d’en faire trop ou de beaucoup parler car sur le terrain, on se comprend très facilement. Quand j’ai le ballon, je connais les courses de Denis et quand je fais la passe, je vois qu’il est toujours là ! On a beaucoup travaillé et la connexion est assez automatique désormais. Cela représente beaucoup de buts pour lui et pour l’équipe. Je lui souhaite d’aller remporter le titre de meilleur buteur.»