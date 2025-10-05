Inter Miami : un ancien du Real Madrid bientôt aux côtés de Lionel Messi

L’Inter Miami est en discussions avancées pour recruter Sergio Reguilón, selon les informations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano. Libre depuis son départ de Tottenham en juillet, le latéral espagnol pourrait rejoindre la franchise floridienne dans les prochaines semaines, dans le cadre d’un transfert gratuit.

L’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid serait séduit par le projet de l’Inter Miami, qu’il considère comme la meilleure option malgré plusieurs autres offres. L’accord semble donc en bonne voie pour que le joueur de 28 ans découvre la MLS et évolue aux côtés de Lionel Messi.