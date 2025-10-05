Menu Rechercher
Commenter 2
MLS

Inter Miami : un ancien du Real Madrid bientôt aux côtés de Lionel Messi

Par André Martins
Sergio Reguilón @Maxppp

L’Inter Miami est en discussions avancées pour recruter Sergio Reguilón, selon les informations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano. Libre depuis son départ de Tottenham en juillet, le latéral espagnol pourrait rejoindre la franchise floridienne dans les prochaines semaines, dans le cadre d’un transfert gratuit.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid serait séduit par le projet de l’Inter Miami, qu’il considère comme la meilleure option malgré plusieurs autres offres. L’accord semble donc en bonne voie pour que le joueur de 28 ans découvre la MLS et évolue aux côtés de Lionel Messi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Inter Miami
Sergio Reguilón

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Inter Miami Logo Inter Miami
Sergio Reguilón Sergio Reguilón
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier