Cole Palmer a enfin déposé sa marque Cold Palmer

Surnommé Cold Palmer pour sa célébration où il se frotte les bras comme s’il avait froid, le milieu offensif de Chelsea Cole Palmer (23 ans) voulait déposer sa marque. Selon The Athletic, il a ainsi reçu le feu vert de l’Office britannique de la propriété intellectuelle au cours des derniers jours. Ainsi, personne ne pourra utiliser le surnom "Cold" de Palmer sans son autorisation.

Le domaine viticole bordelais Château Palmer s’est opposé à cette manoeuvre du joueur anglais et cela a poussé Cole Palmer de modifier sa demande pour supprimer toute référence au vin. Cela n’empêche pas de couvrir d’autres boissons alcoolisées comme les spiritueux et les liqueurs. L’enregistrement de cette marque est valable jusqu’au 25 novembre 2034.