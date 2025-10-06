Le communiqué incendiaire du PSG contre la FFF sur la blessure de Bradley Barcola

Nouvelle passe d’armes entre le Paris Saint-Germain et l’Équipe de France. À l’heure où les Bleus doivent affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, Didier Deschamps doit gérer une autre polémique avec le club de la capitale. Cette fois, ça concerne Bradley Barcola. Appelé par le sélectionneur, l’ailier parisien avait rendez-vous à Clairefontaine à partir de 16h, comme l’ensemble de ses coéquipiers. L’ancien Lyonnais s’est bien présenté au QG des Bleus, mais il en est reparti aussitôt, remplacé par Florian Thauvin.

La suite après cette publicité

« Bradley Barcola n’est pas en mesure d’honorer sa convocation pour le rassemblement du mois d’octobre, qui verra l’Équipe de France affronter l’Azerbaïdjan, vendredi 10 octobre au Parc des Princes à Paris (20h45, TF1) et l’Islande, trois jours plus tard, à Reykjavik (20h45, TF1). Présent ce lundi après-midi au Centre National du Football de Clairefontaine (Yvelines), l’attaquant du Paris Saint-Germain a consulté le Dr Franck Le Gall. Il présente une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des Champions du club parisien face à l’Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre dernier). Après s’être entretenu avec le joueur et le médecin de l’Équipe de France, Didier Deschamps a décidé de remettre Bradley Barcola à la disposition de son club. » Suite à ce communiqué, certains sur les réseaux sociaux se sont ensuite amusés à relayer la photo d’un Barcola arrivant à Clairefontaine avec des radios dans les mains.

La suite après cette publicité

Le PSG dément la version de la FFF

Mais au PSG, cette séquence n’a pas plu. Les Rouge et Bleu ont publié un communiqué dans lequel ils taclent la FFF. «Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris Saint-Germain a transmis à l’Équipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta. Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties», indique le communiqué.

La fédération a-t-elle réellement publié un point médical erroné sur Barcola ? A-t-elle agacé le PSG en dévoilant publiquement la nature de la blessure du joueur ? Une chose est sûre : les tensions entre l’équipe de France et les champions d’Europe 2025 ne vont pas s’estomper. Confronté à une vague de blessures depuis le début de la saison, le club de la capitale avait déjà pesté contre Didier Deschamps suite aux blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué survenues lors du dernier rassemblement du mois de septembre.