La sortie forte de Julian Draxler sur le PSG et le duo Neymar-Messi

La star d’Al Ahli SC, Julian Draxler, a participé à QSL Chats, une émission de la Qatar Stars League, où il est revenu sur ses idoles de jeunesse, ses années passées aux côtés de Messi et Neymar, mais aussi sa victoire en Coupe du monde et son adaptation à la vie au Qatar : « C’était un grand pas pour moi de quitter Wolfsburg, un petit club dans une petite ville, pour une ville comme Paris et un club aussi prestigieux. Je dirais que j’ai vécu les années les plus excitantes de ma carrière au PSG, sans aucun doute. Quand vous jouez pour de grands clubs comme le PSG ou même Benfica, vous êtes là pour gagner des titres. Ces clubs s’attendent toujours à gagner et à être les meilleurs dans leur pays. Donc, vous n’avez pas vraiment le choix : vous devez jouer pour gagner ».

L’ancien international allemand est aussi revenu sur le fait d’avoir joué avec de grandes stars : « Je choisis toujours Messi, parce que pour moi, c’est le meilleur joueur de tous les temps. Mais je dois aussi dire que lorsque Neymar a rejoint le PSG en 2017, c’était quelque chose d’unique. C’était fou ». En tout cas, Julian Draxler garde un très bon souvenir de l’épopée parisienne.