2 - 2
90+4'
Eliminatoires CM - Europe 2026 Canada/Mexico/United States 8e journée
Islande
2 - 2
MT : 1-0
90+4'
France
Diffusé sur TF1
Temps forts
70'
2 - 2
K. Hlynsson (PD A. Guðmundsson)
68'
1 - 2
(PD M. Akliouche) J. Mateta
63'
1 - 1
C. Nkunku
mi-temps
1 - 0
39'
1 - 0
V. Pálsson
Classement live 1 France 9 3 Islande 3
Compositions Islande 4-3-3 France 4-2-3-1
Analyse avant-match

Série en cours
D
D
V
D
V
V
V
V
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 20% 1 Nul 80% 4 Victoires

Blessures & suspensions

Guðlaugur Victor Pálsson Guðlaugur Victor Pálsson Blessure au genou
Bradley Barcola Bradley Barcola Blessure musculaire Marcus Thuram Marcus Thuram Ischio-jambiers Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Top commentaires

Guilhermino Morais 21:28 Je me demandais si j’étais le seul à me faire chi… avant de venir voir les commentaires de fm … 8 Répondre
Match Islande - France en direct commenté

8e journée de Eliminatoires CM - Europe - lundi 13 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Islande et France (Eliminatoires CM - Europe, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Eliminatoires CM - Europe entre Islande et France. Ce match aura lieu le lundi 13 octobre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Islande et France.

Arbitres

Orel Grinfeeld arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Matityahu Yacobov arbitre assistant
Roei Hassan arbitre assistant
Gal Laibuvitz quatrième arbitre
Sven Wolfensberger arbitre VAR
Fedayi San arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Laugardalsvöllur Reykjavík
Laugardalsvöllur
  • Année de construction : 1958
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15427
  • Affluence moyenne : 4181
  • Affluence maximum : 9775
  • % de remplissage : 27

Match en direct

Date 13 octobre 2025 20:45
Compétition Eliminatoires CM - Europe
Saison 2026 Canada/Mexico/United States
Phase Phase de poules - Groupe D - journée 8
Diffusion TF1
Code ICE-FRA
Zone Europe
Équipe à domicile Islande
Équipe à l'extérieur France
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Islande et France en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 octobre 2025 à 20:45 sur TF1.

Qui arbitre le match Islande France ?

Orel Grinfeeld est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Islande France ?

Reykjavík accueille le match au Laugardalsvöllur.

Quelle est la date et l'heure du match Islande France ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 octobre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Islande ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Islande : V. Pálsson 39', K. Hlynsson 70'.

Qui a marqué des buts pour France ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour France : C. Nkunku 63', J. Mateta 68'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
