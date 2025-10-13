Prono
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Islande - France en direct commenté
8e journée de Eliminatoires CM - Europe - lundi 13 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Islande et France (Eliminatoires CM - Europe, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Eliminatoires CM - Europe entre Islande et France. Ce match aura lieu le lundi 13 octobre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Islande et France.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Islande et France en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 octobre 2025 à 20:45 sur TF1.
- Qui arbitre le match Islande France ?
Orel Grinfeeld est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Islande France ?
Reykjavík accueille le match au Laugardalsvöllur.
- Quelle est la date et l'heure du match Islande France ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 octobre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Islande ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Islande : V. Pálsson 39', K. Hlynsson 70'.
- Qui a marqué des buts pour France ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour France : C. Nkunku 63', J. Mateta 68'.