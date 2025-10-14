La presse s’inquiète pour les Bleus, Tuchel met un énorme coup de pression à Rashford

La France fait peur

L’équipe de France boucle cette trêve internationale d’octobre avec un triste match nul 2-2 face à l’Islande. « L’Amérique attendra », placarde L’Equipe ce mardi matin après cette contre-performance des hommes de Didier Deschamps qui vont devoir patienter jusqu’au prochain match face à l’Ukraine en novembre prochain pour valider leur billet pour la Coupe du monde 2026. Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, les Bleus ont été très brouillon, que ce soit devant ou derrière. L’Equipe a vu un « vrai film d’erreurs ». Fautes individuelles, gestion des duels incertaine, choix de jeu improbables, la défense type des Bleus, et notamment sa charnière centrale Upamecano-Saliba, a pris l’eau. « C’est pas encore l’Amérique », regrette Le Parisien alors que pour Le Progrès, les Bleus ont été « secoués » par l’Islande. Mené à la pause, l’équipe de France a su réagir en deuxième mi-temps. Quelques secondes avant un gros raté, Nkunku a égalisé après un numéro en solitaire. Pour sa première titularisation, Jean-Pihilippe Mateta a ouvert son compteur but sous le maillot A après un magnifique service d’Akliouche. Pour L’Equipe, les deux attaquants ont traversé une soirée similaire, avec des erreurs et des éclairs qui les sauvent. Après avoir fait le plus dur, les Bleus se sont relâchés juste après en concédant l’égalisation après un positionnement douteux. Après la rencontre, Didier Deschamps a poussé un coup de gueule sur l’arbitrage.

Thomas Tuchel pas tendre avec Rashford

Direction l’Angleterre où les Three Lions occupent tranquillement la tête de son groupe de qualification. Opposé à la Lettonie ce soir, les hommes de Thomas Tuchel ont pour objectif de se mettrent défitinivement à l’abri. Pour le sélectionneur anglais, ces matchs sont l’occasion de confirmer la bonne dynamique, peaufier la stratégie et trouver son équipe type. Ce mardi matin, toute la presse britannique reprend le coup de pression de Thomas Tuchel à Marcus Rashford. Comme vous pouvez le voir sur la Une du Daily Star, du Daily Mirror ou du Sun, Tuchel a demandé à son attaquant d’élever ses standards. S’il a retrouvé son niveau depuis son prêt au FC Barcelone, il doit maintenir prouver sur la scène internationale qu’il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Pour Tuchel, il n’est plus question de parler de potentiel pour un Rashford agé de 27 ans, il doit agir s’il ne veut pas avoir des regrets. Tuchel a même affirmé que Rash était dans une situation « dangereuse » car il n’avait pas exploité tout son potentiel et n’avait pas réussi à reproduire en match ce qu’il fait à l’entraînement. L’attaquant, n’a marqué qu’un seul but et délivré aucune passe décisive en six matchs sous la direction de Tuchel. Il est attendu au tournant par l’entraîneur allemand qui souhaite un collectif uni plutôt que des individualités.

Vitinha fait l’unanimité

Dans cette presse sportive, il était aussi question du meilleur milieu de terrain au monde désigné par Roberto Martinez. Pour lui, il n’y a aucun doute, c’est Vitinha. Troisième au Ballon d’Or 2025, le Portugais a eu le droit à des éloges de la part de son sélectionneur. La veille, c’est Zinédine Zidane en personne qui l’a félicité, preuve que Vitinha est bel et bien passé dans une nouvelle dimension. Que ce soit d’un point de vue personnel ou collectif, le milieu de terrain de 25 ans n’a pas plus peur de crier haut et fort ses ambitions, comme le relaye Record. Il ne voit aucun inconvénient à dire qu’il vise la Coupe du monde. Ça commencera d’abord par valider la qualification ce soir en cas de victoire face à la Hongrie et en cas de nul de l’Arménie contre l’Irlande. L’entraîneur Roberto Martínez espère que certains défauts récents seront corrigés et il comptera sur Vitinha pour les gommer.