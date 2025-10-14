Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Europe

Angleterre : Thomas Tuchel fait passer un message avant la Lettonie

Par André Martins
1 min.
Thomas Tuchel @Maxppp
Lettonie Angleterre

L’Angleterre enchaîne les victoires convaincantes depuis trois rencontres, sans encaisser le moindre but, avec un score cumulé de 10-0 face à Andorre, la Serbie et le pays de Galles. Ce mardi soir, les Three Lions de Thomas Tuchel peuvent valider leur qualification pour la Coupe du Monde en cas de victoire contre la Lettonie à 20h45. Présent en conférence de presse lundi, le sélectionneur anglais est revenu sur les derniers résultats et a souligné un changement de mentalité bénéfique au sein de son groupe.

La suite après cette publicité

« J’avais senti ce changement de mentalité à domicile contre Andorre. Le résultat ne l’a peut-être pas montré — les gens de l’extérieur s’attendaient à mieux qu’une victoire 2-0. Ils avaient peut-être sous-estimé la performance défensive d’Andorre, mais même dans ce match, j’ai perçu une vraie détermination, que ce soit dans le travail défensif ou le pressing haut. Il y avait déjà un changement significatif dans l’attitude. Ensuite, on a obtenu deux très bons résultats contre la Serbie (5-0) et le pays de Galles (3-0, en amical) dernièrement. Maintenant, on passe à la prochaine étape. (…) Avec la victoire de l’Albanie en Serbie, on peut se qualifier dès demain (mardi, ndlr) en gagnant. On veut le faire. Ce sera évidemment une motivation supplémentaire », a déclaré l’ancien coach du PSG et de Chelsea.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Angleterre
Thomas Tuchel

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Angleterre Flag Angleterre
Thomas Tuchel Thomas Tuchel
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier