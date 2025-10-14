Angleterre : Thomas Tuchel fait passer un message avant la Lettonie

L’Angleterre enchaîne les victoires convaincantes depuis trois rencontres, sans encaisser le moindre but, avec un score cumulé de 10-0 face à Andorre, la Serbie et le pays de Galles. Ce mardi soir, les Three Lions de Thomas Tuchel peuvent valider leur qualification pour la Coupe du Monde en cas de victoire contre la Lettonie à 20h45. Présent en conférence de presse lundi, le sélectionneur anglais est revenu sur les derniers résultats et a souligné un changement de mentalité bénéfique au sein de son groupe.

« J’avais senti ce changement de mentalité à domicile contre Andorre. Le résultat ne l’a peut-être pas montré — les gens de l’extérieur s’attendaient à mieux qu’une victoire 2-0. Ils avaient peut-être sous-estimé la performance défensive d’Andorre, mais même dans ce match, j’ai perçu une vraie détermination, que ce soit dans le travail défensif ou le pressing haut. Il y avait déjà un changement significatif dans l’attitude. Ensuite, on a obtenu deux très bons résultats contre la Serbie (5-0) et le pays de Galles (3-0, en amical) dernièrement. Maintenant, on passe à la prochaine étape. (…) Avec la victoire de l’Albanie en Serbie, on peut se qualifier dès demain (mardi, ndlr) en gagnant. On veut le faire. Ce sera évidemment une motivation supplémentaire », a déclaré l’ancien coach du PSG et de Chelsea.