Barça : Hansi Flick prend la défense de Robert Lewandowski

Selon la presse espagnole, le FC Barcelone aurait été agacé par Robert Lewandowski. La raison ? L’attaquant est accusé de s’être blessé contre la Lituanie et d’avoir corsé et continué à jouer. Aujourd’hui, Lewandowski est blessé et indisponible pendant plus d’un mois. Interrogé à ce sujet, le coach du Barça, Hansi Flick assure que son buteur ne pensait pas être blessé.

« Robert m’a dit la même chose (que le sélectionneur polonais). Il se sentait bien et ne ressentait aucune douleur. Nous savons que cela peut arriver avec les trêves internationales. Ce n’est pas facile pour les joueurs et cela nous nuit beaucoup. Tous les déplacements qu’ils doivent faire, aller au gala du Ballon d’Or… (…) Je pense qu’aucun joueur ne prend autant soin de son corps que Robert et il m’a dit qu’il ne pensait pas être blessé. Il prend toujours beaucoup soin de lui. Personne de son âge, à part peut-être Ronaldo, n’est en aussi bonne forme. C’est mauvais pour nous, mais nous devons travailler là-dessus », a-t-il confié en conférence de presse.