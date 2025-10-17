Ligue 1
Quand Luis Campos annonce son arrivée sur le réseau social X
Luis Campos a décidé de franchir le Rubicon. Par le biais d’un court message, le directeur sportif du PSG a annoncé son arrivée sur le réseau social X. «Je vous confirme que ce compte est officiel», écrit-il sous un premier message publié la veille où il répondait à une soi-disant brouille entre Yohan Cabaye, directeur du centre de formation.
«Comme promis, chaque fois qu’un énorme mensonge qui vise à déstabiliser le club, je réponds. C’est faux, c’est un mensonge», postait le Portugais. Depuis, il y a bel et bien eu confirmation qu’il s’agissait de Campos derrière ce compte.
