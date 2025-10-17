Graham Potter va devenir le nouveau sélectionneur de la Suède

La Suède a trouvé son nouveau sélectionneur. Après l’éviction de Jon Dahl Tomasson, mardi, les Blågult ont jeté leur dévolu sur Graham Potter, d’après le média suédois Sportbladet. L’ancien entraîneur de Brighton, de Chelsea et de West Ham est en discussions avancées avec la fédération suédoise, qui souhaite conclure le deal dans les prochains jours. Entraîneur d’Ostersunds FK (actuellement en D2 suédoise) de 2011 à 2018, l’entraîneur anglais de 50 ans maîtrise parfaitement la langue et possède même une maison en Suède.

Avec trois défaites et un match nul lors de ses quatre premiers matchs durant les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, la Suède occupe la dernière place du groupe B, derrière la Suisse, le Kosovo et la Slovénie. Les Suédois, 40e au classement FIFA, ont notamment enchaîné deux revers consécutifs à domicile lors de cette trêve internationale d’octobre : contre la Suisse (0-2), puis face au Kosovo (0-1).