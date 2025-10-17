OM : le message de Nayef Aguerd au PSG

Cette année, l’Olympique de Marseille a mis fin à une très longue disette face au PSG. Au Vélodrome, les Marseillais ont enfin réussi à s’imposer dans un Classique. Une première depuis 14 ans. Présent ce jour-là, Nayef Aguerd a été décisif poussant Marquinhos à la faute pour le seul but de la rencontre (1-0). Mais cette victoire est-elle suffisante pour faire de l’OM un candidat au titre en fin de saison et ainsi concurrencer le PSG ? C’est bien trop tôt selon l’international marocain.

La suite après cette publicité

«Lutter pour le titre ? Une question piège (rires). J’aime jouer match par match, c’est encore tôt pour tirer les conclusions. L’objectif est de prendre des points et je vais rebondir sur ce que disait le président. L’objectif premier c’est de jouer tous les ans la LDC. Marseille mérite de jouer ça tous les ans, on en est conscients. On verra en fin de saison pour répondre, je trouve que c’est encore tôt. On verra d’abord en décembre pour faire le point sur nos objectifs. Je reviendrai en conférence de presse (rires).»