Menu Rechercher
Commenter 19
Ligue 1

OM : le message de Nayef Aguerd au PSG

Par Hanif Ben Berkane
1 min.

Cette année, l’Olympique de Marseille a mis fin à une très longue disette face au PSG. Au Vélodrome, les Marseillais ont enfin réussi à s’imposer dans un Classique. Une première depuis 14 ans. Présent ce jour-là, Nayef Aguerd a été décisif poussant Marquinhos à la faute pour le seul but de la rencontre (1-0). Mais cette victoire est-elle suffisante pour faire de l’OM un candidat au titre en fin de saison et ainsi concurrencer le PSG ? C’est bien trop tôt selon l’international marocain.

La suite après cette publicité

«Lutter pour le titre ? Une question piège (rires). J’aime jouer match par match, c’est encore tôt pour tirer les conclusions. L’objectif est de prendre des points et je vais rebondir sur ce que disait le président. L’objectif premier c’est de jouer tous les ans la LDC. Marseille mérite de jouer ça tous les ans, on en est conscients. On verra en fin de saison pour répondre, je trouve que c’est encore tôt. On verra d’abord en décembre pour faire le point sur nos objectifs. Je reviendrai en conférence de presse (rires).»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
PSG
Nayef Aguerd

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
PSG Logo Paris Saint-Germain
Nayef Aguerd Nayef Aguerd
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier