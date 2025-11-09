Menu Rechercher
PSG : Gonçalo Ramos a chambré les supporters de l’OL

Lyon 2-3 PSG

Entré en fin de match lors de la victoire (3-2) du PSG sur la pelouse de l’OL, ce dimanche soir, Gonçalo Ramos a finalement exulté sur la tête victorieuse de son coéquipier, Joao Neves, décisif dans le temps additionnel. Si ce but a permis aux Parisiens de reprendre la tête du championnat, l’attaquant portugais en a, lui, profité pour chambrer les supporters lyonnais.

Après avoir envoyé plusieurs baisers en direction du virage nord du Groupama Stadium, le buteur de 24 ans s’est mis a sauté les bras en l’air face au fief des Bad Gones. Un comportement qui n’a pas du tout plu à son compatriote Afonso Moreira. L’ailier lyonnais a d’ailleurs jailli du banc pour venir empoigner le numéro 9 du PSG et mettre fin à son chambrage. Ambiance…

