Ligue 1

PSG : la réaction à chaud de Luis Enrique

Par Josué Cassé
1 min.
Luis Enrique avant PSG-OM @Maxppp
Lyon 2-3 PSG

Soulagé après la victoire du Paris Saint-Germain au Groupama Stadium face à l’OL (3-2), Luis Enrique a tenu à féliciter la mentalité de son groupe, qui n’a rien lâché malgré la physionomie de cette rencontre. Au micro de Ligue 1+, le technicien espagnol s’est également montré satisfait de l’opération comptable.

« C’est normal quand tu joues contre une belle équipe comme l’OL, il faut se montrer prudent. Il faut savoir contrôler le match, ça a été compliqué, mais à la fin, la résilience, la mentalité des joueurs a permis de continuer à être en tête de cette Ligue 1. On a tout fait pour gagner ce match, comme l’OL et pour nous, c’est important. Je vais rappeler les circonstances qu’il y a dans cette équipe et c’est joli pour nous de continuer à être premier ».

Ligue 1
PSG
Luis Enrique

