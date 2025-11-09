PSG : la réaction à chaud de Luis Enrique

Soulagé après la victoire du Paris Saint-Germain au Groupama Stadium face à l’OL (3-2), Luis Enrique a tenu à féliciter la mentalité de son groupe, qui n’a rien lâché malgré la physionomie de cette rencontre. Au micro de Ligue 1+, le technicien espagnol s’est également montré satisfait de l’opération comptable.

La suite après cette publicité

« C’est normal quand tu joues contre une belle équipe comme l’OL, il faut se montrer prudent. Il faut savoir contrôler le match, ça a été compliqué, mais à la fin, la résilience, la mentalité des joueurs a permis de continuer à être en tête de cette Ligue 1. On a tout fait pour gagner ce match, comme l’OL et pour nous, c’est important. Je vais rappeler les circonstances qu’il y a dans cette équipe et c’est joli pour nous de continuer à être premier ».