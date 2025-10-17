Les supporters du Bayern Munich refusent le retour de Jérôme Boateng au club

Joueur emblématique du Bayern Munich des années 2010, Jérôme Boateng ne peut plus vraiment dire qu’il est comme chez lui en Bavière. Après avoir mis un terme à sa carrière ces dernières semaines, le champion du monde 2014 envisageait de revenir dans son ancien club pour y réaliser un stage dans le cadre de ses diplômes d’entraîneur. Sauf que les supporters bavarois s’y opposent fermement.

Accusé de coups et blessures par une ex-compagne, l’ancien défenseur de 37 ans avait écopé d’un avertissement par la justice allemande. Si Vincent Kompany avait donné son feu vert pour l’accueillir plusieurs semaines, une pétition en ligne intitulée « Fixer des limites à la violence misogyne : Jérôme Boateng ne devrait pas être autorisé à revenir au Bayern Munich » a recueilli des milliers de signatures. Dans ces conditions, difficile que ce projet aille au bout.