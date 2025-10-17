Bundesliga : Mönchengladbach toujours dernier après sa défaite contre l’Union Berlin

La saison s’annonce pénible à tous les étages pour le Borussia Mönchengladbach, qui devra encore patienter avant de décrocher un succès en championnat cette saison. Pour la sixième fois en autant de rencontres, le club allemand est reparti sans connaître les joies d’une victoire ce vendredi. Cette fois, c’est l’Union Berlin qui a éteint les espoirs des coéquipiers de Franck Honorat, à peine la demi-heure de jeu passée.

Danilho Doekhi avait débloqué la situation d’un coup de tête sur corner (3e), et il profitait ensuite du travail monstrueux d’Ansah pour enfoncer le clou. L’attaquant de 20 ans jouait parfaitement avec son corps pour éliminer un premier joueur, puis deux autres grâce à sa puissance et une poussée de balle absolument déroutante. Sa frappe sur le poteau permettait alors à Doekhi de s’offrir un doublé (26e). Tabakovic réduisait l’écart après un bon décalage de Enghelhardt (33e), mais la défense de Gladbach, encore trop permissive, laissait à Khedira tout le loisir de déclencher une reprise de volée à l’entrée de la surface (81e, 3-1). L’Union Berlin est 7e de Bundesliga. Gladbach reste plus que jamais dernier avec trois points.