Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

Bundesliga : Mönchengladbach toujours dernier après sa défaite contre l’Union Berlin

Par Jordan Pardon
1 min.
Ilyas Ansah @Maxppp
Union Berlin 3-1 M'gladbach

La saison s’annonce pénible à tous les étages pour le Borussia Mönchengladbach, qui devra encore patienter avant de décrocher un succès en championnat cette saison. Pour la sixième fois en autant de rencontres, le club allemand est reparti sans connaître les joies d’une victoire ce vendredi. Cette fois, c’est l’Union Berlin qui a éteint les espoirs des coéquipiers de Franck Honorat, à peine la demi-heure de jeu passée.

La suite après cette publicité

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 18 6 +22 6 0 0 25 3
2 Logo Dortmund Dortmund 14 6 +8 4 2 0 12 4
3 Logo Leipzig Leipzig 13 6 0 4 1 1 8 8
4 Logo Stuttgart Stuttgart 12 6 +2 4 0 2 8 6
5 Logo Leverkusen Leverkusen 11 6 +4 3 2 1 12 8
6 Logo Cologne Cologne 10 6 +2 3 1 2 11 9
7 Logo Union Berlin Union Berlin 10 7 -3 3 1 3 11 14
8 Logo Francfort Francfort 9 6 +1 3 0 3 17 16
9 Logo Fribourg Fribourg 8 6 0 2 2 2 9 9
10 Logo Hambourg Hambourg 8 6 -2 2 2 2 6 8
11 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 6 -1 2 1 3 8 9
12 Logo Hoffenheim Hoffenheim 7 6 -3 2 1 3 9 12
13 Logo Brême Brême 7 6 -5 2 1 3 9 14
14 Logo Augsbourg Augsbourg 6 6 -2 2 0 4 11 13
15 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 5 6 -2 1 2 3 8 10
16 Logo Mayence Mayence 4 6 -5 1 1 4 5 10
17 Logo Heidenheim Heidenheim 3 6 -7 1 0 5 4 11
18 Logo M'gladbach M'gladbach 3 7 -9 0 3 4 6 15
Voir le classement complet

Danilho Doekhi avait débloqué la situation d’un coup de tête sur corner (3e), et il profitait ensuite du travail monstrueux d’Ansah pour enfoncer le clou. L’attaquant de 20 ans jouait parfaitement avec son corps pour éliminer un premier joueur, puis deux autres grâce à sa puissance et une poussée de balle absolument déroutante. Sa frappe sur le poteau permettait alors à Doekhi de s’offrir un doublé (26e). Tabakovic réduisait l’écart après un bon décalage de Enghelhardt (33e), mais la défense de Gladbach, encore trop permissive, laissait à Khedira tout le loisir de déclencher une reprise de volée à l’entrée de la surface (81e, 3-1). L’Union Berlin est 7e de Bundesliga. Gladbach reste plus que jamais dernier avec trois points.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
M'gladbach

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier