BL : Hambourg dompte le Werder au terme d’un match spectaculaire

Dans le cadre de la 13e journée de Bundesliga, Hambourg accueillait le Werder Brême et les 22 acteurs ont fait le spectacle. Juste avant la pause, le Danois, Jens Stage, lançait les visiteurs (0-1, 45e) mais les pensionnaires du Volksparkstadion réagissaient au retour des vestiaires. D’abord par l’intermédiaire d’Albert-Mboyo Sambi Lokonga (1-1, 63e) avant que le jeune défenseur, Luka Vuskovic, ne donne l’avantage aux siens (2-1, 75e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Brême 16 13 -6 4 4 5 18 24 13 Hambourg 15 13 -6 4 3 6 14 20

En fin de match, le nouvel entrant Justin Njinmah remettait les deux formations à hauteur (2-2, 78e) mais le héros de l’après-midi se nommait Yussuf Yurary Poulsen. Entré en jeu une minute plus tôt, l’expérimenté attaquant danois faisait la différence sur son premier ballon pour offrir la victoire aux joueurs d’Hambourg (3-2, 84e). Avec ce succès, Hambourg remonte au 13e rang. Le Werder est 11e.