RB Leipzig : le RC Lens avance sur Amadou Haidara

Directeur général du RC Lens, Benjamin Parrot savoure logiquement ce début de saison. Alors que les Sang et Or sont d’ores et déjà assurés de terminer cette 15e journée à la première place, la direction lensoise ne s’interdit rien. Dernièrement, le dirigeant artésien affirmait d’ailleurs que le mercato hivernal serait l’opportunité d’apporter quelques ajustements. Une fenêtre qui pourrait aussi permettre au RC Lens de saisir de belles opportunités.

Dans cette optique et selon nos dernières informations, l’écurie entraînée par Pierre Sage étudie la piste Amadou Haidara (27 ans), actuellement sous les couleurs du RB Leipzig comme expliqué ce dimanche par La Voix du Nord. Arrivé dans le club allemand en janvier 2019, le milieu international malien aux 47 sélections, pisté par Nice et le Paris FC l’été dernier, ne fait plus partie du projet du RBL, où il a joué 222 matches, dont 37 de Ligue des champions. Une aubaine pour les Sang et Or, qui plus est au regard du profil du droitier d’1m78 en manque cruel de temps de jeu depuis quelques mois.

Une piste très sérieuse pour le RC Lens

Polyvalent - il peut jouer 6 ou 8, voire 10 - Haidara viendrait ainsi renforcer un milieu de terrain déjà bien fourni puisque Adrien Thomasson, en fin de contrat en juin, mais dont les discussions pour une prolongation se poursuivent, Mamadou Sangaré, Andrija Bulatovic, épatant à Nantes, Fodé Sylla et Hamzat Ojediran sont déjà présents au club. Pisté par les Lensois - qui voient en lui le remplaçant parfait du partant Ojediran - Haidara dispose malgré tout d’un salaire conséquent.

Toujours d’après nos indiscrétions, cette piste sérieuse pourrait se concrétiser dès cet hiver, voire lors du mercato estival où le natif de Bamako sera, cette fois-ci, libre de tout contrat. En cas d’arrivée en décembre prochain, Haidara - qui dispose d’un salaire conséquent (autour de 3M€ annuels) - devra, lui, consentir à d’importants sacrifices, élément qu’il a déjà pris en considération puisqu’il prend très sérieusement en considération l’opportunité lensoise. Une chose est sûre, cette possible porte de sortie lui offrirait un environnement idéal où de nombreux joueurs retrouvent leur plein potentiel, à l’instar de Florian Thauvin. Affaire à suivre…