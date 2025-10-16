PSG : des tensions entre Yohan Cabaye et Luis Campos

En coulisses, le lien entre Yohan Cabaye, directeur du centre de formation du PSG, et Luis Campos, directeur sportif, serait parfois fragile. Plusieurs salariés du centre évoquent un « manque de dialogue » et des désaccords sur la gestion des jeunes joueurs d’après le journal L’Équipe. Certains parlent même de « tensions » entre les deux hommes, au point d’évoquer l’existence de « contrats Cabaye » et de « contrats Campos ». En effet, chacun négociant de son côté sans toujours consulter l’autre. Une situation révélatrice des difficultés de communication entre la formation et la direction sportive, malgré les efforts entrepris pour renforcer la passerelle entre les deux entités.

Le club, lui, dément toute mésentente. La direction affirme qu’il existe une « volonté de changement » au sein de la formation, ce qui pourrait expliquer certaines rumeurs internes. « Yohan est soutenu par le président », précise une source proche du club. D’ailleurs, Campos et Cabaye ont récemment collaboré pour convaincre le jeune Quentin Ndjantou de prolonger au PSG, preuve que la coopération reste, malgré tout, possible. Mais derrière cette unité affichée, les sensibilités et les méthodes de travail différentes des deux dirigeants continuent d’alimenter les discussions en interne. Même si, la promotion de Ndjantou et Jangeal n’a pas posé problème, celle de Khafi et Slama un peu plus. « On ne nous a même pas demandé notre avis. On était tous surpris pour Yanis, qui a encore des progrès à faire. Mais Mathieu Le Scornet et Yohan Cabaye ne voulaient pas que Wassim monte, car il n’était pas en état physique de le faire. Il revenait à peine de blessure », a déclaré une source au centre de formation.