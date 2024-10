PSG : Yohan Cabaye nommé directeur du centre de formation et de la pré-formation

Nouveau changement dans l’organigramme du Paris Saint-Germain. Le club parisien vient d’officialiser la nomination de Yohan Cabaye au poste de directeur sportif du centre de formation et de pré-formation du PSG. Il sera chargé de la partie technique jusqu’à la scolarité des jeunes à partir de 13 ans. Arrivé en 2021 comme coordinateur sportif du centre de formation, l’ancien milieu de terrain français était ensuite devenu directeur sportif adjoint du centre de formation.

« Je suis honoré par cette nomination et remercie le Club pour sa confiance. Avec l’équipe d’encadrement, je suis déterminé à maintenir le Paris Saint-Germain au rang de référence mondiale en matière de formation. Nous visons non seulement la performance, mais aussi la transmission des valeurs fondamentales et l’épanouissement des jeunes talents. Dès leur arrivée, ils comprennent que notre Club est unique, avec une histoire riche et une quête d’excellence. Au Centre de Formation et de Préformation, nous leur inculquons respect, exemplarité et dépassement de soi, car c’est là que se construit l’avenir du Club », a indiqué Cabaye auprès du site officiel du club.