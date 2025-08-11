Cristiano Ronaldo va se marier avec Georgina Rodriguez

À 40 ans, Cristiano Ronaldo est un homme heureux et accompli. Star du ballon rond et homme d’affaires, le Portugais est également père de cinq enfants, dont deux issus de sa relation avec Georgina Rodriguez, sa compagne depuis plusieurs années.

La suite après cette publicité

Le couple a d’ailleurs décidé de franchir un cap et de s’unir. Ce lundi, la femme de 31 ans a révélé sur ses réseaux sociaux une photo d’une énorme bague avec un diamant accompagné du message suivant : «oui, je le veux. Dans cette vie et dans toutes mes vies.» Félicitations aux futurs époux.