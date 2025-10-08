Menu Rechercher
Commenter 16
UEFA Nations League

Cristiano Ronaldo évoque la fin de sa carrière

Par Allan Brevi
1 min.
Cristiano Ronaldo lors de la finale de Ligue des Nations @Maxppp

Cristiano Ronaldo a reçu le Globe Prestige ce mardi lors du gala des Globes du football portugais, organisé par la Fédération portugaise de football. Honoré pour l’ensemble de sa carrière, le capitaine de la Seleção a livré un discours à la fois drôle et émouvant. « J’ai quelques trophées à la maison, mais je dois dire que celui-ci est spécial et beau », a-t-il déclaré avant d’ajouter, non sans humour : « je me suis demandé : “qu’est-ce qu’un prix de prestige ? S’agit-il d’un prix de fin de carrière ? » Un ton léger pour un moment fort, marqué par une sincère réflexion sur la suite de sa carrière.

La suite après cette publicité

À 40 ans, Ronaldo, actuellement capitaine d’Al Nassr est resté lucide, mais déterminé à prolonger encore un peu le plaisir. « Je veux continuer à jouer pendant quelques années, pas beaucoup, je dois être honnête », a-t-il confié, tout en rappelant son attachement indéfectible au maillot du Portugal. « Cela fait 22 ans que je suis dans l’équipe nationale, et je pense que cela parle de lui-même. Si je pouvais, je ne jouerais que pour la Seleção », a-t-il ajouté. Le quintuple Ballon d’Or, qui a également présenté la Ligue des Nations 2025 fraîchement remportée par le Portugal, prouve une fois de plus que malgré le poids des années, sa passion et son exigence restent intactes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Portugal
Nassr
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Portugal Flag Portugal
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier