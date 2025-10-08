Cristiano Ronaldo évoque la fin de sa carrière

Cristiano Ronaldo a reçu le Globe Prestige ce mardi lors du gala des Globes du football portugais, organisé par la Fédération portugaise de football. Honoré pour l’ensemble de sa carrière, le capitaine de la Seleção a livré un discours à la fois drôle et émouvant. « J’ai quelques trophées à la maison, mais je dois dire que celui-ci est spécial et beau », a-t-il déclaré avant d’ajouter, non sans humour : « je me suis demandé : “qu’est-ce qu’un prix de prestige ? S’agit-il d’un prix de fin de carrière ? » Un ton léger pour un moment fort, marqué par une sincère réflexion sur la suite de sa carrière.

À 40 ans, Ronaldo, actuellement capitaine d’Al Nassr est resté lucide, mais déterminé à prolonger encore un peu le plaisir. « Je veux continuer à jouer pendant quelques années, pas beaucoup, je dois être honnête », a-t-il confié, tout en rappelant son attachement indéfectible au maillot du Portugal. « Cela fait 22 ans que je suis dans l’équipe nationale, et je pense que cela parle de lui-même. Si je pouvais, je ne jouerais que pour la Seleção », a-t-il ajouté. Le quintuple Ballon d’Or, qui a également présenté la Ligue des Nations 2025 fraîchement remportée par le Portugal, prouve une fois de plus que malgré le poids des années, sa passion et son exigence restent intactes.