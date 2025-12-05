Menu Rechercher
CdM 2026, Brésil : Carlo Ancelotti redoute le Maroc

Si l’équipe de France a hérité d’un groupe relevé avec le Sénégal, la Norvège et le vainqueur des barrages de la voie 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq), c’est aussi le cas du Brésil qui s’est coltiné le Maroc, l’Écosse et Haïti. Amené à réagir pour SporTV, le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti se méfie évidemment du Maroc, équipe surprise du dernier Mondial.

« C’est un groupe difficile. Le Maroc a réalisé une excellente Coupe du monde au Qatar. Ils ont une équipe très solide, ce sera difficile ce match. Je pense que nous jouerons la majorité des matchs de nuit, donc nous n’aurons pas beaucoup de problèmes avec le climat », a-t-il ainsi lancé.

