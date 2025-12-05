Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni démontent les critiques sur la diversité en équipe de France

Co-animateur de l’émission « The Bridge » sur la chaîne YouTube d’ESN Media, Aurélien Tchouameni a été invité à réagir avec Jules Koundé à certaines déclarations mettant en cause la diversité de l’équipe de France. Ces derniers jours, c’est le polémiste d’extrême droite, Jean Messiah, qui s’est une nouvelle fois fait remarquer en abordant la question de la "représentativité" en Bleus. Pour Jules Koundé et Aurélien Tchouameni, le débat ne devrait pas exister.

«Peut-être qu’il y a des personnes qui diront que Simon (Porte Jacquemus, invité dans l’émission à ce moment-là), qui a grandi dans la Provence, c’est la représentation de la France. Oui, mais il y a aussi d’autres personnes qui viennent de différents milieux, et c’est cette diversité qui fait la beauté de la France aujourd’hui», a rappelé le Madrilène, avant que son coéquipier et ami Barcelonais prenne le relais : «pour moi, ce n’est même pas une question, ni un débat. On est né en France, on a grandi en France, on représente la France chacun à notre manière». Le message est clair.